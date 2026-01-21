Українська правда
Україна експортуватиме м'ясо до ще однієї країни

Альона Кириченко — 21 січня, 14:35
Getty Images

У 2026 році Україна відкрила перші два ринки для експорту до Республіки Кот-д'Івуар.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

Йдеться про погодження таких форм ветеринарних сертифікатів:

  • Ветеринарний сертифікат для експорту до Кот-д'Івуару свіжого, замороженого чи переробленого м'яса яловичини та баранини, а також продуктів з нього, призначених для споживання людиною;
  • Ветеринарний сертифікат для експорту до Кот-д'Івуару свіжого, замороженого чи переробленого м'яса, а також продуктів із птиці, призначених для споживання людиною.

Зазначається, що перед здійсненням експорту:

  1. Експортери, зареєстровані в Кот-д'Івуарі, повинні мати дозвіл, виданий Міністерством тваринних та рибних ресурсів Кот-д'Івуару.
  2. Кожна експортна операція підлягає обов'язковому отриманню Дозволу на імпорт, виданого до відправлення вантажу.

Нагадаємо:

За січень-жовтень 2025 року українські виробники отримали доступ до ринків 11 нових експортних напрямків для поставок 17 різних груп агротоварів.

