Україна в 2025 році на 8% скоротила експорт залізної руди

Гірничодобувна галузь України за підсумками 2025 року скоротила експорт залізної руди на 8% порівняно з 2024 роком – до 30,99 млн тон. Якщо експорт до Китаю збільшився, то до Словаччини та Польщі скоротився.

Про це пише GMK Center.

Найбільшим споживачем української залізної руди традиційно є Китай. Протягом періоду відвантаження сировини в цьому напрямку становили 16,41 млн т (+8,7% рік до року), говориться у повідомленні.

До Словаччини було спрямовано 4,4 млн т (-11,4% р./р.), а до Польщі – 4,17 млн т (-18,1% р./р.).

В грудні Україна експортувала 2,22 млн т ЗРС, що на 0,5% більше порівняно з попереднім місяцем, але на 35,6% менше, якщо порівняти з груднем 2024 року. До Китаю було спрямовано 1,12 млн т (-12,9% м./м.; -45,4% р./р.) сировини, до Словаччини – 318,94 тис. т (-12,9% м./м.; -38,4% р./р.), до Польщі – 259,39 тис. т (+51,4% м./м.; -34,4% р./р.).

У IV кварталі показник скоротився на 18,9% порівняно з аналогічним періодом 2024-го, та на 14,4% до попереднього кварталу – 6,85 млн т – найнижчого квартального рівня за останні два роки, зазначає GMK Center.

Виручка від експорту ЗРС в грудні становила $161,33 млн (-4,6% м./м.; -40,9% р./р.), а за рік – $2,34 млрд (-16,6% р./р.). Протягом останнього кварталу показник склав $524,93 млн (-16,4% р./р.; -3,4% кв./кв.

GMK Center очікує, що у 2026 році експорт залізної руди з України скоротиться на 5% р./р., або на 1,5 млн т, до 29 млн т. Прогноз базується на ринкових чинниках без урахування воєнних ризиків.

"Основним чинником є зниження цін на залізну руду в Китаї та погіршення конкурентних позицій українських постачальників на цьому ринку на тлі запуску проєкту Simandou у Гвінеї й значно вищих логістичних витрат. Водночас частково компенсувати втрати може зростання попиту в ЄС завдяки регуляторним обмеженням імпорту сталі", – пояснюють аналітики.

GMK Center нагадує, що за підсумками 2024 року Україна збільшила експорт залізної руди на 89,9% порівняно з 2023 роком – до 33,699 млн т. Обсяги відвантажень зросли переважно завдяки відкриттю морського коридору із серпня 2023 року. Виручка від експорту залізної руди з України за 2024 рік становила $2,8 млрд (+58,7% р./р.).

Основні виробники залізорудної сировини в Україні – Інгулецький ГЗК, Криворізький ЗРК, Полтавський ГЗК, Єристівський ГЗК, Північний ГЗК, Центральний ГЗК, Південний ГЗК, "АрселорМіттал Кривий Ріг", "Суха Балка", "Рудомайн".

Нагадаємо:

