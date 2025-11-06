Україна у жовтні збільшила експорт агропродукції

У жовтні Україна експортувала 4,5 млн тонн агропродукції, що на 20,8% більше аналогічного показника попереднього місяця. Агроекспорт залишається важливим фактором підтримки економічної стабільності та національної стійкост, кажуть у парламентському комітеті з питань аграрної та земельної політики.

Про це повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради Україн.

Серед основних причин зростання обсягів експорту в жовтні 2025 року називають прискорення темпів збирання врожаю. Через погодні умови цьогоріч збирання врожаю сої, соняшнику та кукурудзи було розтягнуто в часі, й у жовтні обсяги зібраного врожаю почали накопичуватися.

Також у комітеті звертають увагу на налагодження процедури відсутності 10% експортного мита для виробників сої та ріпаку в межах введених "соєвих правок" і

сприятливу кон'юнктуру на ринку соняшникової олії в комбінації зі збільшенням пропозиції насіння соняшнику.

"Український клуб аграрного бізнесу" зазначає, що з урахуванням цих факторів, найбільший приріст в експорті продемонстрували олійні культури та продукти їх переробки.

Структура експорту продукції АПК в жовтні 2025 року виглядала таким чином:

зернові культури – 2,7 млн тонн (пшениця – 56%, кукурудза – 35% та ячмінь – 8%), зростання до показника попереднього місяця – 9%;

олійні культури – 447,1 тис. тонн (соя – 53%, ріпак – 45% та льон – 2%), зростання – 39%;

рослинні олії – 510,8 тис. тонн (соняшникова олія – 72%, ріпакова – 18% та соєва – 9%), зростання – 63%;

макухи після вилучення рослинних олій – 467,2 тис. тонн (соняшникова – 73%, соєва – 27%), зростання – 66%;

інші види агропромислової продукції – 386,1 тис. тонн, зростання – 14%.

"Разом з тим, за інформацією Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, в розрізі експорту кукурудзи у жовтні найбільшими покупцями української кукурудзи були країни Європейського Союзу, Азії та Африки", – говориться у повідомленні.

Станом на кінець жовтня від початку 2025/26 МР Україна експортувала 1,9 млн тонн кукурудзи. Понад половина всього експорту – 52,2% або 491,2 тис. тонн – припала на ринок Європейського Союзу. Ще 31,9% (300,4 тис. тонн) української кукурудзи було поставлено до Азії та 15,9% (149,4 тис. тонн) – до країн Африки.

Найбільшим покупцем української кукурудзи у жовтні стала Італія, яка імпортувала 263,1 тис. тонн (28% від загального обсягу). Середня експортна ціна становила $205,6/т.

На другому місці – Туреччина з обсягом 168,8 тис. тонн (17,9%) та ціною $209,8/т. Третю позицію посіла Корея, яка закупила 102,6 тис. тонн за ціною $206,6/т.

До топ-10 також увійшли: Нідерланди – 82,8 тис. тонн ($200,2/т); Туніс – 60 тис. тонн ($209,2/т); Лівія – 58 тис. тонн ($203,6/т); Греція – 47,8 тис. тонн ($218,9/т); Іспанія – 46,4 тис. тонн ($211/т); Кіпр – 46,3 тис. тонн ($210,4/т); Єгипет – 31,4 тис. тонн ($204,8/т).

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що з початку дії Закону України № 4536-ІХ, який набрав чинності 4 вересня 2025 року, українські аграрії експортували вже понад мільйон тонн соєвих бобів та насіння ріпаку.

Раніше повідомлялося, що Єгипет став основним імпортером українського зерна у жовтні, на нього припало 23,3% від загальної вартості експорту зернових.

За два місяці 2025/26 маркетингово року Україна експортувала 1,456 млн тонн пшениці, що на 28% нижче, ніж за аналогічний період минулого сезону, коли експортували 2,026 млн тонн.

У серпні Україна після тривалої перерви відновила поставки соєвого шроту до Єгипту, відвантаживши 18,5 тис. тонн.

Раніше аналітики зазначали, що Україна практично втратила ринки пшениці в Азії та Африці, поки зосереджувалася на експорті в Європу. У тому числі повідомлялося про втрату 70% ринку Єгипту.