Украина и ОАЭ подписали экономическое соглашение: что оно предусматривает

Украина и Объединенные Арабские Эмираты 17 февраля подписали экономическое соглашение, которое либерализует доступ к рынку ОАЭ.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, который находится с визитом в ОАЭ.

"Документ максимально либерализует доступ к рынку ОАЭ для почти всех украинских товаров. Нашим компаниям будет проще продавать свои продукты в ОАЭ", - отметил Зеленский.

Первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко отметила, что "это по-настоящему историческое событие, ведь это первое в истории соглашение с одной из стран Персидского залива".

По ее словам, это уникальное соглашение, во-первых, по сути, открывает ворота к глобальному рынку, учитывая роль ОАЭ, как ключевого экономического, торгового и финансового хаба на Ближнем Востоке. Во-вторых, это не традиционное соглашение о свободной торговле. Оно является всеобъемлющим и охватывает товары, услуги, инвестиции, цифровую торговлю и многое другое.

По ее словам, краткосрочный анализ показывает, что это соглашение поможет сохранить положительное торговое сальдо в торговле товарами. В средне- и долгосрочной перспективе ожидается изменение траектории роста ВВП на 0,1%.

Самые высокие темпы роста ожидаются в таких секторах, как транспорт, металлургия, пищевая промышленность, в частности мукомольная отрасль и производство масла. Одним из прогнозируемых результатов соглашения является рост экспорта металлов и растительных масел.

Что предусматривает соглашение?

Максимальную либерализацию доступа на рынок для обеих наших стран, охватывая почти все сферы двусторонней торговли. Украинские товары получат полный доступ к рынку ОАЭ для 96,6% товарных линий. Для отдельных товаров (мясо курятины, яйца, подсолнечное масло, металлопродукция) будут действовать импортные тарифные квоты с возможностью беспошлинной торговли в их пределах;

Одним из важнейших результатов является создание Украинско-эмиратского инвестиционного совета, который поможет увеличить приток инвестиций и устранить потенциальные барьеры, возникающие перед инвесторами;

Украинские компании получат упрощенный доступ к рынкам ОАЭ и других стран региона, предсказуемые условия торговли и устранение барьеров для экспорта и инвестирования. ОАЭ отменили для Украины ограничения на долю иностранного капитала в 49%. Теперь украинские предприниматели могут регистрировать компании с долей иностранного капитала до 70%, а в некоторых секторах - постепенно даже до 100%. Это касается, в частности, коммерческих услуг, строительства, образования, здравоохранения и бухгалтерского учета;

При регистрации в свободных экономических зонах ОАЭ доля иностранного капитала может быть 100%.

Еще одним важным направлением является цифровая торговля.

Напомним: Саудовская Аравия будет сотрудничать с Украиной в выращивании агрокультур, ветеринарии, производстве кормов. Бизнес также интересует совместное развитие мясного скотоводства и органической продукции.