ОАЕ таємно перевозять іракську нафту через Ормузьку протоку

ОАЕ возить нафту через Ормуз в обхід США та Ірану

Торговельне підрозділ компанії "Abu Dhabi National Oil Co." (Adnoc) Обʼєднаних Арабський Еміратів (ОАЕ) пропонує забезпечити транзит іракської нафти через Ормузьку протоку, використовуючи свою стратегію "темного транзиту" для доставки нафти з Басри (Ірак).

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Державна нафтова компанія ОАЕ є найуспішнішим виробником, який вивозить свою нафту з Перської затоки через Ормуз.

Вона використовує так звану тактику "шатлінгу", коли судна здійснюють короткі рейси – часто з вимкненими транспондерами, щоб уникнути виявлення, після чого, як правило, перевантажують свої вантажі на інші судна безпосередньо за межами затоки.

Останніми днями Adnoc пропонувала азійським покупцям спотові партії, використовуючи той самий метод для перевезення нафти від інших виробників з Близького Сходу, насамперед з Іраку.

Серед тих, хто отримав такі пропозиції, були й індійські нафтопереробні заводи.

"Шаттлінг", який, крім Adnoc, використовують також деякі інші виробники, став важливим засобом вивезення нафти з Перської затоки навіть у умовах триваючої війни США з Іраном, допомагаючи стримувати зростання світових цін.

Однак для країн Близького Сходу нетипово звертатися до своїх сусідів за допомогою у транспортуванні своїх енергетичних експортних вантажів.

Дотепер основними перевізниками іракської нафти були торгова компанія Vitol Group та французький нафтовий гігант TotalEnergies SE. Пропозиції Adnoc, можливо, вже дають свої плоди.

Алі Нізар, голова державної нафтової торговельної компанії Іраку SOMO, заявив у вівторок, що експорт нафти цього місяця нещодавно зріс до близько 2 мільйонів барелів на добу. Для порівняння: минулого тижня міністр нафти країни оцінював цей показник у 1,5–1,7 мільйона барелів на добу.

Нагадаємо:

Ціни на нафту зростають третій день поспіль після нових атак на судна та відмови Ірану відкрити Ормузьку протоку без поступок США.