В Україні знизились ціни на молоко: скільки воно коштує

Середня закупівельна ціна молока станом на 20 січня становила 14,35 грн/кг без ПДВ, що на 85 коп. менше відносно попереднього місяця.

Про це інформує Асоціація виробників молока.

Зокрема, згідно з аналітикою, ціна молока екстра ґатунку становила 14,50 грн/кг без ПДВ, що на 80 коп. менше відносно попереднього місяця. Діапазон цін на цей ґатунок в господарствах варіюється від 13,50 до 14,90 грн/кг.

Вищий ґатунок в середньому коштує 14,30 грн/кг без ПДВ, що на 90 коп. менше відносно попереднього місяця. Ціни на молоко вищого ґатунку коливаються від 13,50 до 14,50 грн/кг.

Середня ціна на молоко першого ґатунку становила 13,90 грн/кг без ПДВ і знизилася на 90 коп. відносно попереднього місяця. Мінімальна ціна в господарствах становила 13,00 грн/кг, що на 1,00 грн. менше відносно попереднього місяця.

"У другій половині січня ціни на молоко-сировину в Україні знизилися по всіх ґатунках через надлишок молочної продукції, скорочення експорту попри зростання собівартості виробництва на МТФ.

Ситуацію суттєво ускладнює енергетична криза, яка порушує роботу ферм і молокопереробних заводів, тому галузь потребує антикризових рішень, державної підтримки та забезпечення стабільного енергопостачання", – зазначає аналітик Асоціації Георгій Кухіашвілі.

Нагадаємо:

В Україні середня закупівельна ціна молока станом на 9 грудня становила 15,80 грн/кг без ПДВ, що на 1,15 грн менше відносно попереднього місяця.