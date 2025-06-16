Україна розраховує на підтримку Австрії щодо питання українських олігархів-втікачів та їхніх прихованих активів – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на підтримку Австрії щодо українських олігархів, які переховуються в Європі, та приховують там свої активи.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з федеральним президентом Австрії Александером Ван дер Белленом.

"Ми розраховуємо на підтримку Австрії, держави та суспільства, в чутливому для України питанні щодо колишніх українських посадовців, олігархів, які переховуються від правосуддя України і використовують Європу, використовують, безумовно, і Австрію як схованку для зберігання їх вкрадених активів", – наголосив президент.

Він додав, що це питання справедливості.

Також він наголосив, що у час війни важливо, щоб "наші держави співпрацювали в галузі правосуддя".

Нагадаємо:

В травні АРМА розпочало конкурси з відбору управителів та оцінювачів для комплексу арештованих активів олігарха Жеваго. В цей перелік входять корпоративні права 28 юридичних осіб, 7 спиртових заводів, 121 об’єкт нерухомого майна, 99 транспортних засобів.