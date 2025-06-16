Украина рассчитывает на поддержку Австрии по вопросу украинских беглых олигархов и их скрытых активов - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на поддержку Австрии в отношении украинских олигархов, которые скрываются в Европе, и скрывают там свои активы.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с федеральным президентом Австрии Александером Ван дер Белленом.

"Мы рассчитываем на поддержку Австрии, государства и общества, в чувствительном для Украины вопросе относительно бывших украинских чиновников, олигархов, которые скрываются от правосудия Украины и используют Европу, используют, безусловно, и Австрию как тайник для хранения их украденных активов", - подчеркнул президент.

Он добавил, что это вопрос справедливости.

Также он подчеркнул, что во время войны важно, чтобы "наши государства сотрудничали в области правосудия".

Напомним:

В мае АРМА начало конкурсы по отбору управляющих и оценщиков для комплекса арестованных активов олигарха Жеваго. В этот перечень входяткорпоративные права 28 юридических лиц, 7 спиртовых заводов,121 объект недвижимого имущества, 99 транспортных средств.