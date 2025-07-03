В Міненерго повідомили, чому не надали НАБУ інформацію про міжнародну допомогу

В Міністерстві енергетики повідомили, чому не надали інформацію Національному антикорупційному бюро про міжнародну допомогу.

Про це повідомила ЕП пресслужба Міненерго.

Йдеться, що запитувана інформація НАБУ містить чутливі дані державних і приватних іноземних донорів. Відповідна інформація може бути надана лише після отримання згоди з боку міжнародних партнерів, наголосили в Міненерго.

"Надання такої інформації без згоди підірве довіру міжнародних партнерів до України, поставить під загрозу діяльність Фонду підтримки енергетики України, завдяки якому вдалося акумулювати понад 1,2 млрд євро та забезпечити підтримку енергосистеми України четвертий рік в умовах постійних атак ворога", – йдеться в повідомленні.

У відомстві акцентували, що Міненерго не бере участі в тендерних процедурах та не є розпорядником інформації про постачальників, вартість обладнання, умови контрактів чи строки поставок.

Механізм роботи Фонду, заснований міністром енергетики Германом Галущенко та тодішнім Єврокомісаром Кадрі Сімсон, передбачає, що тендерні процедури здійснюють незалежним закупівельним агентством, повідомили в Міненерго.

"Створений Фонд не оперує бюджетними коштами. Кошти надходходять від держав-партнерів безпосередньо до Фонду, а функцію розпорядника коштами здійснює Секретаріат енергетичного співтовариства у Відні. Закупівлі обладнання по погоджених запитах, на які алоковано кошти, здійснює незалежний закупівельний агент", – пояснили в міністерстві.

Зазначається, що до початку 2025 року роль агента із закупівель виконував Tetra Tech, який працював за контрактом з USAID. На початку цього року було обрано нового агента – консорціум Urban Technology Alliance та Sweco (UTA–Sweco).

Остаточну оцінку посадових осіб Міненерго та обґрунтованість претензій НАБУ встановлять в суді.

При цьому зазначене адміністративне правопорушення не є корупційним або пов'язаним з корупцією, і буде розглянуте в загальному порядку районним судом.

Нагадаємо:

НАБУ склало протокол на заступника міністра енергетики за відмову надати інформацію про міжнародну допомогу.

"Посадовець відмовив у наданні інформації на офіційний запит НАБУ щодо реалізованих і запланованих проєктів у сфері енергетики, що фінансуються міжнародними партнерами.

Йдеться про мільярдні обсяги технічної допомоги, які надходять в Україну на відновлення та підтримку енергетичної інфраструктури", – повідомили в Бюро.