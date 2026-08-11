Через удар балістики РФ зупинилась Запоріжсталь: семеро загиблих, 21 поранений

Металургійний комбінат "Запоріжсталь" повністю зупинив роботу внаслідок удару балістики РФ. Загинули семеро працівників підприємства, ще 21 людина зазнала поранень.

Про це повідомила пресслужба групи "Метінвест".

Удар стався одразу після оголошення повітряної тривоги, коли працівники прямували до укриття. Компанія заявила, що надає допомогу пораненим та родинам загиблих.

"Запорізькі підприємства Метінвесту — це цивільні промислові об'єкти, які забезпечують роботою десятки тисяч людей та виробляють металургійну й коксохімічну продукцію", - йдеться у повідомленні групи.

Унаслідок атаки пошкоджені енергетичні підрозділи та інфраструктура запорізьких підприємств Метінвесту, а також основні й допоміжні потужності коксового та доменного виробництв.

Роботу "Запоріжсталі" повністю зупинили. Інші виробничі майданчики працюють на знижених потужностях.

Нагадаємо:

У грудні 2025 року російська атака на енергетичну інфраструктуру повністю знеструмила "Запоріжсталь" та спричинила аварійну зупинку виробництва. У січні комбінат знову зупиняв усі виробничі процеси через втрату зовнішнього енергоживлення після обстрілу.