Україна вже отримала від МВФ близько 10 мільярдів доларів

Україна отримала від Міжнародного валютного фонду вже близько 10,1 млрд доларів США із 15,5 млрд доларів США, які передбачені програмою розширеного фінансування (EFF).

Про це повідомило Міністерство фінансів, коментуючи початок роботи чергової Місії МВФ в Україні, передає Укрінформ.

"До Державного бюджету України вже надійшло вісім траншів у межах програми МВФ EFF загальним обсягом близько 10,1 млрд дол. США із 15,5 млрд дол. США, які передбачені програмою", - йдеться в повідомленні.

З 20 до 27 травня керівництво Міністерства фінансів України, Національного банку України та експерти Міжнародного валютного фонду обговорюватимуть стан виконання Україною умов програми та підготовку до восьмого перегляду Меморандуму про економічну та фінансову політику.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що місія Міжнародного валютного фонду розпочала в Києві з українською владою восьмий перегляд програми розширеного фінансування (EFF). І у разі позитивного перегляду програми фінансування, Україна отримає транш від Фонду у розмірі 487 мільйонів доларів.

"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні в Києві обговорення з представниками влади України восьмого перегляду Програми розширеного фінансування", - заявила постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано.

Перегляд програми фінансування - це етап, коли МВФ оцінює, як країна виконує свої зобов'язання за програмою. Наприклад, чи дотримується фіскальних цілей або просуває реформи, передбачені домовленостями. Якщо результати перегляду позитивні – Фонд може схвалити виділення наступного траншу фінансування.

Раніше повідомлялося, що 11 листопада 2024 року стартувала робота місії Міжнародного валютного фонду для шостого перегляду програми співпраці з Україною.

У лютому 2025 року місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) розпочала в Києві обговорення з владою України щодо сьомого перегляду програми розширеного фінансування (EFF).