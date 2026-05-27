Крок до роботаксі: Uklon почав тестувати дистанційне керування авто

Сервісна IT-компанія Uklon розпочала перше в Україні дослідження та пілотне тестування технології дистанційного керування, яка є містком для розгортання технології Autonomous Vehicles (безпілотних авто), включно з роботаксі.

Про це повідомили у компанії Uklon.

Проєкт реалізується у партнерстві з міжнародним аеропортом "Бориспіль", на території якого створено платформу для тестування.

"Мета ініціативи – протестувати технологію, зрозуміти ключові аспекти роботи дистанційно керованих авто за різних умов та розпочати процес розробки і створення необхідних регуляторних передумов для запуску автономних авто (AV) та роботаксі в Україні", – говориться у повідомленні.

Технологія remote driving є обовʼязковим елементом та "містком" до повної автономності, що дозволить у майбутньому підвищити безпеку перевезень, оптимізувати логістику та розвивати інклюзивні сервіси мобільності, наголосили у компанії.

Перша фаза проєкту зосереджена на випробуванні дистанційно керованих авто у реальних умовах.

За допомогою спеціального програмного забезпечення, датчиків, камер, лідару, мереж мобільного зв'язку, технологія дистанційного керування дозволяє водію віддалено керувати авто через спеціальну станцію в режимі реального часу.

Постачальником технологій для цього проєкту є Elmo, естонська компанія, технологія якої сертифікована в Європі.

До тестування технології залучені водії-партнери сервісу, зокрема й ветеран війни, який пересувається за допомогою колісного крісла. Технологія дистанційного керування також відкриває додаткові можливості для людей з ампутаціями нижніх кінцівок, адже дає можливість дистанційного керування авто за допомогою ручного управління, зазначено у повідомленні.

Перша презентація технології дистанційного керування авто відбулась 27 травня для представників держави, органів влади, місцевого самоврядування та медіа.

"Тестування та адаптація безпілотних авто — наступний практичний крок у реалізації Стратегії цифрового розвитку інновацій України до 2030 року WINWIN. Розвиток таких рішень є критично важливим для технологічного суверенітету та економічного розвитку країни", —зазначив т.в.о. міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

Uklon — продуктова сервісна IT-компанія, розробник однойменного застосунку. Сервіс Uklon присутній у 27 містах України та на території туристичного комплексу Буковель. Також компанія оперує в Узбекистані в місті Ташкент.

У квітні 2025 року Uklon була придбана АТ "Київстар" (JSC Kyivstar), дочірньою компанією, що повністю належить Kyivstar Group Ltd. (Nasdaq: KYIV; KYIVW), акції якої торгуються на американській фондовій біржі Nasdaq і яка є частиною Групи VEON.

