Таксі тепер продає квіти: Uklon запустив свій маркетплейс

Uklon запустив маркетплейс Uklon Store у власному однойменному застосунку. Першою категорією бета-версії маркетплейсу стали "Квіти" – наразі сервіс доступний у Києві.

Про це йдеться в пресрелізі компанії.

Сервіс "Квіти" доступний на головному екрані застосунку Uklon. Щоб оформити замовлення, користувачеві достатньо обрати магазин, додати позицію до кошика та підтвердити оплату – замовлення доставляється на вказану адресу.

CEO компанії Сергій Гришков зазначив, що запуск маркетплейсу є продовження реалізації стратегії Uklon з переходу від монопродукту до екосистеми сервісів.

Це стало шостим продуктом у застосунку – поряд із таксі, доставкою, замовленням водія, купівлею автобусних квитків та електросамокатами.

Нагадаємо:

5 червня Uklon оголосив про підписання угоди з придбання 100% корпоративних прав львівської компанії-оператора електросамокатів e-Wings.