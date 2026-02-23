Угорщина зважає ввести нові санкції проти Росії

Країни ЄС, ймовірно, не досягнуть угоди щодо запропонованого нового пакету санкцій проти Росії в понеділок.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Країни ЄС, ймовірно, не досягнуть угоди щодо запропонованого нового пакету санкцій проти Росії в понеділок, заявила глава зовнішньої політики ЄС Кая Каллас.



"Продовження опору з боку Угорщини стало чіткою ознакою того, що консенсус щодо запропонованих заходів не буде досягнуто на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у понеділок", – сказала вона журналістам перед зустріччю.

Тим часом міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль розповів, що міністри закордонних справ країн Європейського Союзу закликатимуть Угорщину переглянути своє рішення про блокування наступного пакета санкцій ЄС проти Росії.

Нагадаємо:

Напередодні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт заблокує ухвалення Євросоюзом 20-го пакета санкцій проти Росії, оскільки Україна нібито навмисне не ремонтує нафтопровід "Дружба".

Раніше повідомлялося, що Угорщина розглядає можливість зупинки експорту електроенергії та природного газу до України, якщо не будуть відновлені поставки російської нафти трубопроводом "Дружба".