Мільярдні доходи і штат з трьох працівників: аналітики виявили 122 компанії з дисбалансом

Упродовж 2024–2025 років 122 українські компанії отримали понад мільярд річного доходу, маючи у штаті від одного до трьох працівників, більшість з компаній займаються торгівлею та працюють у галузі енергетики.

Це з'ясували аналітики платформи великих даних VKURSI.

"Упродовж 2024–2025 років 122 приватні компанії в Україні принаймні в одному з років отримали понад 1 млрд грн доходу, маючи у штаті від одного до трьох працівників. Їхній сукупний дохід за два роки становив майже 470 млрд грн", – говориться у повідомленні.

Понад третина таких підприємств, а саме 43 компанії, мали лише одного працівника, водночас 24 зареєстровані протягом 2024–2025 років.

"Мільярдний оборот і мінімальний операційний слід — комбінація, яка дедалі частіше потребує пояснення. Зокрема завершився тримісячний період на впровадження першого етапу оновленого Меморандуму про прозорість платіжного ринку, який передбачає ліміти для юросіб із 2 та більше ознаками компаній-оболонок", – зазначають аналітики.

Так, у фокусі банків опиняються компанії, чиї фінансові потоки не відповідають видимому масштабу бізнесу: кількості працівників, активам, господарським витратам.

Аналітики VKURSI дослідили один із найбільш показових операційних дисбалансів — компанії з мільярдними доходами та мінімальним штатом працівників.

Масштабний дохід у поєднанні з одним-трьома працівниками сам по собі не свідчить про оболонку чи схему, зауважують аналітики.

Для холдингових, інвестиційних, торговельних та окремих фінансових структур невеликий штат може пояснюватися особливостями бізнес-моделі та розподілом функцій між юридичними особами.

Більше уваги потребують випадки, коли мінімальний штат поєднується одразу з кількома нетиповими характеристиками: стрімким зростанням обороті, наприклад, з 20 тис. грн до 2 млрд з року в рік без відповідного збільшення штату, мінімальними або відсутніми активами, низькою інформаційною прозорістю, неактуальними даними у реєстрах.

Майже 60% компаній працюють у торгівлі та енергетиці

Найбільше компаній із доходом понад 1 млрд грн та штатом до трьох осіб працюють в оптовій і роздрібній торгівлі — 46. Ще 26 займаються постачанням електроенергії та газу, 13 належать до фінансового і страхового сектору, 10 працюють із нерухомістю.

Загалом на торгівлю та енергетику припадають 72 зі 122 компаній, або майже 60%, з'ясували аналітики.

У цих сферах значні обороти не обов'язково потребують великого власного штату: через окрему юридичну особу можуть проходити значні товарні або фінансові потоки, тоді як частина функцій виконується іншими компаніями групи чи зовнішніми підрядниками.

Понад половина проаналізованих підприємств зареєстрована у Києві та Київській області — 69 компаній, або 57%. У Дніпропетровській області зареєстровано 11 таких компаній, у Львівській — 8, Запорізькій — 7, Харківській — 6, Житомирській — 4.

VKURSI зазначає, що серед компаній із мільярдними доходами та мінімальним штатом нерідко поєднуються одразу кілька нетипових показників — від різкого зростання оборотів і незначних активів до непрозорої структури власності та низької інформаційної присутності.

"Кількість працівників чи розмір доходу окремо не можуть бути підставою для висновків про ризиковість компанії. Під час перевірки важливо оцінювати сукупність факторів: динаміку доходів, обсяг активів, вік бізнесу, структуру власності, зв'язки з іншими суб'єктами та відповідність фінансових показників заявленій моделі діяльності", – додають аналітики.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що від початку року майже 13,8 тисяч українських компаній змінили юридичну адресу, вісім тисяч — найменування, зміни у складі засновників відбулися у 27 654 юросіб, і на це звертають увагу банки під час фінмоніторингу.

НБУ планує посилити контроль над платіжними операціями – регулятор запроваджує єдині стандартизовані підходи до порядку моніторингу платіжних операцій як складової управління операційними ризиками надавачами платіжних послуг.