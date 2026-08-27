Росіяни частково зруйнували птахофабрику
Росіяни частково зруйнували птахофабрику
Фото компанії "Щасливе курча"
У ніч на 26 серпня російські окупанти завдали удару одному із виробничих об'єктів компанії "Щасливе курча".
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Внаслідок атаки було знищено пташник, у якому перебувало понад 20 тисяч голів птиці.
"На момент атаки птиця була на 35-му тижні вирощування — у передзабійному періоді", – йдеться у повідомленні.
Водночас ніхто з персоналу компанії не постраждав.
Компанія зазначила, що продовжує виконувати зобовʼязання перед партнерами та працює в штатному режимі.
Нагадаємо:
Вночі 26 червня Росія атакувала безпілотником автомобіль, на якому їхали шахтарі ДТЕК – удар забрав життя двох працівників, які поверталися додому після зміни.