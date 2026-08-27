Росіяни частково зруйнували птахофабрику

У ніч на 26 серпня російські окупанти завдали удару одному із виробничих об'єктів компанії "Щасливе курча".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Внаслідок атаки було знищено пташник, у якому перебувало понад 20 тисяч голів птиці.

"На момент атаки птиця була на 35-му тижні вирощування — у передзабійному періоді", – йдеться у повідомленні.

Водночас ніхто з персоналу компанії не постраждав.

Компанія зазначила, що продовжує виконувати зобовʼязання перед партнерами та працює в штатному режимі.

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Вночі 26 червня Росія атакувала безпілотником автомобіль, на якому їхали шахтарі ДТЕК – удар забрав життя двох працівників, які поверталися додому після зміни.