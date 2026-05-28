Roshen почав виробляти морозиво

Напередодні старту літнього сезону кондитерська корпорація Roshen розширила свій асортимент, запустивши у продаж фірмове морозиво.

Про це повідомляє Асоціація ритейлерів України RAU.

Продукція з'явилася на прилавках фірмових торгових точок по всій Україні наприкінці травня, якраз напередодні старту літнього сезону, говориться у повідомленні.

Офіційного пресрелізу про запуск морозива чи презентації від менеджменту компанії щодо виробничих потужностей та місця виготовлення новинки наразі немає, зазначили у асоціації.

"Проте бренд підігрів інтерес авдиторії, зробивши 27 травня інтригуючий анонс на своїй офіційній сторінці в Instagram", – зазначили у асоціації. Морозиво з'явилось у фірмовому магазині мережі і про новинки почали масово розповідати покупці та блогери, звернули увагу у RAU.

Раніше повідомлялося, що в Україні залишається стійкий внутрішній попит на солодощі навіть у воєнний час: сукупний дохід галузі виробництва кондитерських виробів у 2025 році склав 75,2 млрд грн.