Децентралізують склади: "Нова пошта" оголосила про пошук приміщень від 500м²

Компанія "Нова пошта" почала шукати примішення, в яких можна розмістити складські приміщення. У пріоритеті Київ та Київська область.

Про це повідомляє пресслжба компанії.

Компанія оголосила про розширення мережі складів і вантажних відділень і шукає приміщення від 500 м² для оренди.

"Щоб посилки й надалі безперебійно рухалися Україною, ми збільшуємо сортувальні потужності та шукаємо підприємців і власників логістичних центрів та складської нерухомості для довгострокової співпраці", – зазначили у пресслужба "Нової пошти".

Найбільше компанію цікавлять пропозиції з Києва, Київської області та східних регіонів України.

"Нова пошта" обіцяє орендодавцям приміщень страхування ризиків.

Нагадаємо:

11 серпня "Нова пошта" оголосила, що компанія переходить на децентралізовану модель сортування та впроваджує резервні системи обробки відправлень.

Компанії потрібно інвестувати понад 1 мільярд гривень у відновлення майна, яке було пошкоджене Росією від початку повномасштабної війни.