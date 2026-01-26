"Київстар" не купує Comfy: чому не дійшли до угоди – ЗМІ

Гігант телекому "Київстар" найближчим часом не купуватиме велику частку у найбільшій мережі магазинів техніки Comfy.

Про це інформує видання Scroll.media з посиланням на опитаних учасників ринку.

Йдеться, що чутки про те, що така угода можлива, зʼявились влітку 2025 року — приблизно у серпні. Втім, це все було у форматі початкових переговорів.

Окрім того, як стверджує одне з джерел на ринку, "Київстар" приглядається на всіх, до кого тільки може дотягнутись", Comfy була однією з таких компаній.

Як пише Scroll.media, до угоди не дійшли з декількох причин. По-перше, "Київстар" ніколи не погоджується на міноритарну частку, компанія купує виключно контрольні пакети акцій:

Контрольна частка Helsi у першій угоді і далі повний викуп всього.

Майже повний контроль над Uklon.

80%+ ще не закритої угоди з GigaCloud.

"Не буває, щоб "Київстар" купував щось без повного контролю і максимальної підзвітності менеджерів Олександру Комарову, президенту компанії", – підкреслює видання.

Крім цього, за даними Scroll.media, "Київстар" пропонував за всю компанію $150 млн. Всі опитані інвестбанкіри на ринку, що мають авторитет і залучені у велику кількість угод, певні: COMFY не коштує $300-$350 млн.

Зазначається, що позиція "Київстар" досить жорстка (це не означає, що правильна) у переговорах і саме вартість — причина, по якій компанії, наприклад, не вдалось домовитись з сервісом BUKI.

"І не вдасться з COMFY — платити значну премію на настільки складному ринку і в умовах повномасштабної війни "Київстар" просто не стане", – інформує видання.

До того ж сьогодні "Київстару" потрібен маркетплейс, а не класичний ритейл. У COMFY його немає, а його створення зайняло б роки і ще додаткові значні інвестиції, підкреслює Scroll.media.

На запитання ЕП, чи йдуть перемовини про купівлю "Київстаром" Comfy, СЕО Олександр Комаров відповів, що "не коментує чутки".

Scroll.media зауважує, що Comfy дійсно веде переговори з кількома компаніями про можливий продаж всієї компанії чи лише частки. По ринку вже кілька тижнів активно циркулюють чутки про велику польську компанію, що веде переговори з Comfy.

Редакції Scroll.media достеменно відомо й про українського гравця, який націлений на "намберван з техніки та гаджетів".

"Як нам відомо, "по руках" Станіслав Роніс ще ні з ким не вдарив, але потенційна угода настільки близька, що руку для цього вже простягнув", – йдеться в публікації.

Нагадаємо:

22 січня видання Forbes Ukraine із посиланням на власні джерела повідомило, що "Київстар" готується до купівлі великої частки у найбільшій мережі магазинів техніки Comfy, про угоду можуть оголосити з 26 січня.