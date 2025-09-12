Звинувачення компанії екс-менеджера "Укргазвидобування" у розкраданні: про кого йдеться

Бюро економічної безпеки заявило про розкрадання понад 5 млн грн держкоштів під час ремонту свердловин на Полтавщині: приватне підприємство отримало замовлення газовидобувної держкомпанії, не маючи кваліфікованих фахівців.

Як пише "НафтоРинок", мова йде про одну з компаній Юрія Нагорняка, якого джерела на сервісному ринку України.

"Екс-менеджер до 2019 року працював директором з видобутку АТ «Укргазвидобування» та відповідав за провал Програми 20/20, яку вигадав, але не зміг реалізувати інший видатний менеджер - Олег Прохоренко", – пише "НафтоРинок".

Джерела НафтоРинку стверджують, що Нагорняк має вплив на діяльність низки компаній, які заснував для участі у тендерах держкомпаній - УГВ та "Укрнафти". Зокрема, з ним повʼязують компанії "Оіліндустрія" та інші.

"Коли Юрія Нагорняка у 2019 р. було звільнено з держкомпанії, разом з представником білоруського "Фідмаш" Андрієм Закревським вони створили Асоціацію "Нафта і Газ України", яка відома головним чином проведенням конференцій у Львові, Полтаві та Києві. Правда, після розслідування НафтоРинку, Закревському довелось звернути діяльність в Полтаві", – пише сайт.

Нагадаємо:

Як повідомлялося, детективи БЕБ у Полтавській області звинувачують керівників приватного підприємства та посадовця газовидобувної компанії у незаконному заволодінні понад 5 млн грн державних коштів під час капітального ремонту свердловин у Полтавському районі.

За даними правоохоронців, для супервайзингового супроводу ремонту свердловин газовидобувна компанія залучила приватне підприємство через публічну закупівлю. Основною умовою для надання послуги була наявність у виконавця кваліфікованих співробітників із чинними сертифікатами International Well Control Forum (наявність сертифікату означає, що фахівець навчений реагувати на аварійні ситуації, пов’язані з тиском у свердловині, і може гарантувати безпеку робіт).

"Приватне підприємство подало документи про наявність таких працівників і отримало замовлення. Однак за фактом сертифікованих співробітників у компанії не було. Це завідомо знав і посадовець газовидобувної компанії, який сприяв укладенню договору та підписанню актів про нібито надані послуги", — стверджує БЕБ.

У результаті протиправних дій керівників приватного підприємства за сприяння посадовця газовидобувної компанії з бюджету було незаконно перераховано понад 5 мільйонів гривень.

Фігурантів звинувачують у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах та складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів. Досудове розслідування триває.