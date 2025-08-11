У Запоріжжі вийшли на маршрути 10 автобусів, наданих ЄС

На маршрути Запоріжжя вийшли перші десять автобусів, які надали європейські партнери.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

"Відтепер від Сімферопольського шосе до площі Запорізької курсуватимуть 10 великогабаритних автобусів. Цей транспорт для Запоріжжя безоплатно передали європейські партнери. Автобуси не нові, але їхня якість задовільна", – говориться у повідомленні.

"Автобуси у гарному стані. Перед виходом на маршрут ми їх перевірили й зробили їхнє технічне обслуговування. Водії пройшли інструктаж, адже ці транспортні засоби трошки більші за попередні. Наразі транспорт повністю готовий до використання", – зазначили у КП "Запоріжелектротранс".

Європейські автобуси адаптовані для людей з інвалідністю та батьків із дитячими візочками. Вони обладнані системою клімат-контролю та терміналами для безготівкової оплати, говориться у повідомленні.

У "Запоріжелектротранс" зазначають, що європейські країни надали 40 автобусів. Крім тих, що вже на маршруті, 30 автобусів проходять технічне обслуговування та точкові ремонти.

"Загалом до кінця року плануємо запустити 50 додаткових автобусів на найпопулярніші напрямки", – зазначив директор КП "Запоріжелектротранс" Геннадій Сорокін.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у Запоріжжі суттєво збільшать кількість міського комунального громадського транспорту. До кінця року у Запоріжжі планують збільшити парк муніципальних автобусів вдвічі. Наразі по місту курсує 50 одиниць громадського транспорту, доєднається ще стільки ж.

Раніше повідомлялося, що Дніпро отримав першу партію із майже 40 автобусів від Мілана. Тоді повідомлялося, що Мілан надав їх Дніпру як хабу міжнародної допомоги, і частина буде відправлена до близько десятка українських громад.