У Запоріжжі подвоять кількість автобусів: громадський транспорт - велика проблема у місті

У Запоріжжі суттєво збільшать кількість міського комунального громадського транспорту.

Про це заявив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, до кінця року у Запоріжжі планують збільшити парк муніципальних автобусів вдвічі. Наразі по місту курсує 50 одиниць громадського транспорту. Доєднається ще 50.

Оновити парк планують, зокрема, шляхом отриманих від міжнародних партнерів автобусів.

"Міжнародні партнери передають всі автобуси абсолютно безплатно. 37 автобусів зі Швеції та Франції - вже у Запорізькій області. Ще 6 отримаємо протягом декількох тижнів від італійських партнерів", - зазначив Федорів.

За його словами, перші 10 автобусів вийдуть на маршрут вже у серпні, а інші - до кінця вересня.

Зазначається, що поганий стан громадського транспорту і його дефіцит у деяких районах міста – серед найпоширеніших запитів мешканців обласного центру.

Нагадаємо:

Із 1 липня змінюється вартість придбання карт для оплати проїзду в міському транспорті, звичайна "синя" карта коштуватиме 96 грн, а пластиковий учнівський – 120 грн.