В Запорожье вышли на маршруты 10 автобусов, предоставленных ЕС

На маршруты Запорожья вышли первые десять автобусов, которые предоставили европейские партнеры.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

"Отныне от Симферопольского шоссе до площади Запорожской будут курсировать 10 крупногабаритных автобусов. Этот транспорт для Запорожья безвозмездно передали европейские партнеры. Автобусы не новые, но их качество удовлетворительное", - говорится в сообщении.

"Автобусы в хорошем состоянии. Перед выходом на маршрут мы их проверили и сделали их техническое обслуживание. Водители прошли инструктаж, ведь эти транспортные средства немного больше предыдущих. Сейчас транспорт полностью готов к использованию", - отметили в КП "Запорожэлектротранс".

Европейские автобусы адаптированы для людей с инвалидностью и родителей с детскими колясками. Они оборудованы системой климат-контроля и терминалами для безналичной оплаты, говорится в сообщении.

В "Запорожэлектротранс" отмечают, что европейские страны предоставили 40 автобусов. Кроме тех, что уже на маршруте, 30 автобусов проходят техническое обслуживание и точечные ремонты.

"Всего до конца года планируем запустить 50 дополнительных автобусов на самые популярные направления", - отметил директор КП "Запорожэлектротранс" Геннадий Сорокин.

Напомним:

Ранее сообщалось, что в Запорожье существенно увеличат количество городского коммунального общественного транспорта. До конца года в Запорожье планируют увеличить парк муниципальных автобусов вдвое. Сейчас по городу курсирует 50 единиц общественного транспорта, присоединится еще столько же.

Ранее сообщалось, что Днепр получил первую партию из почти 40 автобусов от Милана. Тогда сообщалось, что Милан предоставил их Днепру как хабу международной помощи, и часть будет отправлена в около десятка украинских общин.