У 2024 році Київ витратив на укриття 2,4 мільярда

У 2024 році Київ виділив 2,4 млрд грн на облаштування укриттів, покращення пожежної безпеки в школах, підготовку їх до зими та та створення навчальних осередків з предмета "Захист України".

Про це повідомляє заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Зазначається, завдяки цим заходам вдалося створити 34 тис нових місць у сховищах, що дозволило збільшити кількість дітей, які відвідують заняття очно.

"Зараз у столиці будують 37 об'єктів подвійного призначення. У разі небезпеки вони стануть укриттями для учнів, педагогів та жителів міста", – повідомили в міській адміністрації.

У бюджеті Києва на 2025 рік передбачено 1,8 млрд грн, зокрема на будівництво та облаштування сховищ.

У повідомленні додають, що завершення цих об'єктів забезпечить ще 22,5 тис. місць для безпечного перебування школярів і педагогів.

Нагадаємо:

Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області упередили розтрату майже 3,5 млн грн під час проведення тендеру на будівництво укриття.