У вересні-жовтні приріст ВВП буде 3-4% – Мінекономіки
За вересень-жовтні приріст ВВП України очікується на рівні 3-4%.
Про це під час години запитань до уряду повідомив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв.
Міністр оцінив зростання ВВП України у серпні 2025 року у близько 5,3%, проти аналогічного місяця минулого року.
Основним двигуном зростання економіки стали будівництво, переробна промисловість та сільське господарство, зазначив він.
За його прогнозом, зростання продовжиться і в другій половині року. Так, у вересні та жовтні очікується приріст ВВП на рівні 3-4%.
Соболєв також повідомив, що розвитку економіки сприятиме реалізація міжнародних інвестиційних угод. Зокрема, близько 200 млн доларів будуть спрямовані на різні проєкти в Україні будуть підтримувати подальше зростання ВВП.
Нагадаємо:
Міністерство економіки прогнозує зростання ВВП України у 2026 році на рівні 2,5%.
Світовий банк знизив прогноз зростання Валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2026 році на понад 3%.
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) погіршив прогноз зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України на 2025 рік з 3,3% до 2,5%, і залишив незмінним прогноз на 2026 рік на рівні 5,0% за умови закінчення війни Росії проти України.