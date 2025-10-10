У вересні-жовтні приріст ВВП буде 3-4% – Мінекономіки

За вересень-жовтні приріст ВВП України очікується на рівні 3-4%.

Про це під час години запитань до уряду повідомив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв.

Міністр оцінив зростання ВВП України у серпні 2025 року у близько 5,3%, проти аналогічного місяця минулого року.

Основним двигуном зростання економіки стали будівництво, переробна промисловість та сільське господарство, зазначив він.

За його прогнозом, зростання продовжиться і в другій половині року. Так, у вересні та жовтні очікується приріст ВВП на рівні 3-4%.

Соболєв також повідомив, що розвитку економіки сприятиме реалізація міжнародних інвестиційних угод. Зокрема, близько 200 млн доларів будуть спрямовані на різні проєкти в Україні будуть підтримувати подальше зростання ВВП.

