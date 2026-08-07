В Україні за місяць скоротилися міжнародні валютні резерви

Міжнародні резерви України у липні зменшилися на 0,1% і станом на 1 серпня становили 51,2 млрд доларів.

Про це повідомив Національний банк України.

На динаміку резервів вплинули валютні інтервенції НБУ та виплати за зовнішнім боргом. Їх майже повністю компенсували надходження від міжнародних партнерів, розміщення валютних облігацій і конвертація частини оборонного траншу ЄС.

У липні Нацбанк продав на валютному ринку 4,76 млрд доларів, а придбав 1,8 млн доларів. Водночас на валютні рахунки надійшло 1,64 млрд доларів. З них 683,3 млн доларів надав МВФ, 498,7 млн доларів надійшло через рахунки Світового банку, ще 458,6 млн доларів залучили від розміщення валютних ОВДП.

Крім того, Україна отримала 5,1 млрд доларів від ЄС у межах оборонного траншу за програмою Ukraine Support Loan. Через цільове призначення ці кошти не зараховують до резервів одразу. У липні уряд конвертував у гривню 3,43 млрд доларів із цієї суми, що збільшило міжнародні резерви.

На обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті Україна спрямувала 515,4 млн доларів, ще 174,2 млн доларів сплатили МВФ. За оцінкою НБУ, поточний обсяг резервів забезпечує фінансування 4,2 місяця майбутнього імпорту.

Нагадаємо:

У червні міжнародні резерви України зросли на 12,1% і станом на 1 липня становили 51,3 млрд доларів.