Стало відомо, які галузі сплатили найбільше податків до держбюджету
У січні-квітні підприємства переробної промисловості та оптової й роздрібної торгівлі забезпечили найбільшу частку надходжень до державного бюджету України. Кожна галузь по 17,2%.
Про це повідомляє голова Державної податкової служби Руслан Кравченко.
Він зазначив, що серед лідерів також:
- державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування – 11,8%;
- фiнансова та страхова дiяльнiсть – 9,6%.
За словами Кравченка, найбільше зростання сплати за січень-квітень порівняно з відповідним періодом 2024 року у таких галузях:
- переробна промисловість – зростання на 43,4% (+34 млрд грн);
- оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів – на 30,8% (+26,3 млрд гривень);
- державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування – на 30,4% (+17,8 млрд гривень);
- постачання електроенергiї, газу, пари та кондицiйованого повiтря – на 43,5% (+12,5 млрд гривень).
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Нагадаємо:
За січень-травень надходження до бюджету від "податку на Google" становлять близько 7 млрд грн (або 76,1 млн євро/85,2 млн дол). Це на 1,8 млрд грн більше, ніж за той самий період торік.