Заплатити Міненерго за світло: ЦПД попереджає про нову шахрайську схему

ЦПД попередив про нову шахрайсьху схему з нібито листами від Міненерго

Центр протидії дезінформації попереджає про нову шахрайську схему, в рамках якої зловмисники імітують рахунки за електроенергію від імені Міністерства енергетики.

Про це повідомляється на сайті ЦПД.

У рамках схеми жертви отримують на електронну пошту та в месенджери фальшиві рахунки на оплату електроенергії, нібито надіслані від імені Міністерства енергетики.

Міністерство енергетики наголошує, що відомство ніколи не здійснювало і не здійснює розсилки жодних платіжних листів споживачам.

Функції постачання електричної енергії та виставлення рахунків покладені виключно на конкретні енергокомпанії, з якими у кожного споживача укладено офіційні індивідуальні договори.

"Міністерство не має до збору комунальних платежів жодного стосунку", – пише ЦПД.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося про шахрайську схему з повідомленнями нібито від імені Ощадбанку та енергетичних компаній про "компенсації за перебої з електропостачанням".