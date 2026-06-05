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Заплатити Міненерго за світло: ЦПД попереджає про нову шахрайську схему

Семен Рубан — 5 червня, 13:05
Заплатити Міненерго за світло: ЦПД попереджає про нову шахрайську схему
ЦПД попередив про нову шахрайсьху схему з нібито листами від Міненерго
Фото: Getty Images

Центр протидії дезінформації попереджає про нову шахрайську схему, в рамках якої зловмисники імітують рахунки за електроенергію від імені Міністерства енергетики.

Про це повідомляється на сайті ЦПД.

У рамках схеми жертви отримують на електронну пошту та в месенджери фальшиві рахунки на оплату електроенергії, нібито надіслані від імені Міністерства енергетики.

Міністерство енергетики наголошує, що відомство ніколи не здійснювало і не здійснює розсилки жодних платіжних листів споживачам.

Функції постачання електричної енергії та виставлення рахунків покладені виключно на конкретні енергокомпанії, з якими у кожного споживача укладено офіційні індивідуальні договори.

"Міністерство не має до збору комунальних платежів жодного стосунку", – пише ЦПД.

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Нагадаємо:

Раніше повідомлялося про шахрайську схему з повідомленнями нібито від імені Ощадбанку та енергетичних компаній про "компенсації за перебої з електропостачанням".

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електроенергія

Заплатити Міненерго за світло: ЦПД попереджає про нову шахрайську схему
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