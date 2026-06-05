Заплатити Міненерго за світло: ЦПД попереджає про нову шахрайську схему
Центр протидії дезінформації попереджає про нову шахрайську схему, в рамках якої зловмисники імітують рахунки за електроенергію від імені Міністерства енергетики.
Про це повідомляється на сайті ЦПД.
У рамках схеми жертви отримують на електронну пошту та в месенджери фальшиві рахунки на оплату електроенергії, нібито надіслані від імені Міністерства енергетики.
Міністерство енергетики наголошує, що відомство ніколи не здійснювало і не здійснює розсилки жодних платіжних листів споживачам.
Функції постачання електричної енергії та виставлення рахунків покладені виключно на конкретні енергокомпанії, з якими у кожного споживача укладено офіційні індивідуальні договори.
"Міністерство не має до збору комунальних платежів жодного стосунку", – пише ЦПД.
Нагадаємо:
Раніше повідомлялося про шахрайську схему з повідомленнями нібито від імені Ощадбанку та енергетичних компаній про "компенсації за перебої з електропостачанням".