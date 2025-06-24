На Тернопільщині збудують елеватор за 82 мільйони: частину компенсує держава

Приватне підприємство "Іванівське" розпочало в Тернопільській області будівництво нового елеватора для зберігання зерна.

Про це повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода.

За його словами, загальна вартість масштабного інфраструктурного проєкту перевищує 82 млн грн, з них майже 8 млн - державна компенсація відсотків за кредитами у межах програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Елеватор дасть можливість господарству вийти на новий рівень, оперативно приймати, сушити та зберігати зерно.

Директор ПП "Іванівське" Василь Теремко розповів, що господарство має в обробітку понад 4 тис. га землі, спеціалізується на тваринництві та рослинництві.

Найбільші площі відводить під озиму пшеницю, цукровий буряк та кукурудзу. Штат – понад 170 працівників.

Нагадаємо:

"Епіцентр К" у липні цього року запускає трейдинг агропродукції. Після запуску трейдингу компанія використовуватиме елеватори не лише для зберігання, але й для перевалки стороннього зерна та закупівлі зерна.