На Тернопольщине построят элеватор за 82 миллиона: часть компенсирует государство

Частное предприятие "Ивановское" начало в Тернопольской области строительство нового элеватора для хранения зерна.

Об этом сообщил председатель Тернопольской областной военной администрации Вячеслав Негода.

По его словам, общая стоимость масштабного инфраструктурного проекта превышает 82 млн грн, из них почти 8 млн - государственная компенсация процентов по кредитам в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Элеватор позволит хозяйству выйти на новый уровень, оперативно принимать, сушить и хранить зерно.

Директор ЧП "Ивановское" Василий Теремко рассказал, что хозяйство имеет в обработке более 4 тыс. га земли, специализируется на животноводстве и растениеводстве.

Наибольшие площади отводит под озимую пшеницу, сахарную свеклу и кукурузу. Штат - более 170 работников.

Напомним:

"Эпицентр К" в июле этого года запускает трейдинг агропродукции. После запуска трейдинга компания будет использовать элеваторы не только для хранения, но и для перевалки стороннего зерна и закупки зерна.