Паливна криза: на тимчасово окупованій частині Херсонщини скорочують кількість автобусних рейсів

У Генічеському муніципальному окрузі на тимчасово окупованій частині Херсонщини скорочують кількість автобусних рейсів через дефіцит пального.

Про це пише сайт "Вгору".

Як повідомив незаконно створений "Херсонавтотранссервіс", з 11 червня рейси скорочують на чотирьох маршрутах, інші маршрути напрямку поки працюватимуть без змін.

В окупаційній установі заявляють, що відновлять рейси "як тільки ситуація стабілізується".

Тим часом в окупаційному паливно-енергетичнму відомстві Херсонської області називають ситуацію на паливному ринку захопленого Росією лівобережжя області напруженою, проте "контрольованою".

Повідомляють про логістичні труднощі, збільшення термінів доставки та відсутність стабільних графіків постачання нафтопродуктів.

Частина автозаправних станцій на окупованій території області реалізує пальне за договорами, паливними картками та талонами. В окремих випадках нібито вводяться "тимчасові обмеження на відпущення палива населенню".

За даними Центру журналістських розслідувань, на лівобережжі Херсонщини зникли з продажу бензин і дизпаливо. Через відсутність пального зупиняється рух автобусів, а місцевим жителям нічим заправляти генератори.

З публікацій місцевого окупаційного медіа випливає, що бензин на автозаправних станціях з'являється нерегулярно, а ціни на пальне зростають.

Нагадаємо:

В окупованому Криму з кінця травня триває паливна криза після українських ударів по російській нафтопереробній і логістичній інфраструктурі.

Спершу в Севастополі обмежили продаж бензину 20 літрами "в одні руки" і ввели талони на дизель, згодом повідомляли про відсутність пального. Наприкінці травня обмеження поширили на решту Криму.

На початку червня продаж бензину за готівку повністю зупинили, а паливо за раніше купленими талонами також обмежили 20 літрами.