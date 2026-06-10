У Криму заборонили рух поїздів у нічний час

Гауляйтер тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що з 10 червня пасажирські поїзди заїжджатимуть на півострів лише у світлий час доби.

Про це він написав у Telegram.

За його словами, в'їзд залізничним транспортом до Сімферополя дозволять з 5:00 до 23:00 за затвердженим розкладом.

Йдеться про поїзди далекого прямування. Причину скасування нічного руху поїздів Аксьонов не назвав.

Раніше, стало відомо, що російська влада анексованого Криму тимчасово зупинила рух пасажирських поїздів на півострові через удар дрону по тепловозу.

Крім того, через поглиблення паливної кризи на півострові, Крим випав з числа десяти найпопулярніших туристичних напрямків Росії, що призвело до скасування готельних бронювань.

Нагадаємо:

В окупованому Криму з кінця травня триває паливна криза після українських ударів по російській нафтопереробній і логістичній інфраструктурі.

Спершу в Севастополі обмежили продаж бензину 20 літрами "в одні руки" і ввели талони на дизель, згодом повідомляли про відсутність пального. Наприкінці травня обмеження поширили на решту Криму.

На початку червня продаж бензину за готівку повністю зупинили, а паливо за раніше купленими талонами також обмежили 20 літрами.