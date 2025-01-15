Китайці витіснили КамАЗ із першого місця на російському ринку вантажівок
Російський виробник вантажних автомобілів КамАЗ вперше поступився лідерством на вітчизняному ринку. За підсумками 2024 року китайська Sitrak посіла перше місце за загальною кількістю проданих машин у Росії.
Це випливає з даних аналітичного агентства "Автостат", пише The Moscow Times.
Загалом за рік на російському ринку було продано 102 тис. нових великотоннажних вантажівок (HCV), що на 18,8% менше, ніж роком раніше. До цього сегменту належать вантажівки повною масою понад 16 т.
Майже п'ята частина (19%) ринку припала на Sitrak (19,4 тис. одиниць), за нею йде КамАЗ (17,3 тис., частка ринку 16,91%) і три китайські марки - Shacman (15,7 тис.), FAW (11,6 тис.) і Dongfeng (8,3 тис.).
За рік найбільше продажі зросли у виробників великотоннажних вантажівок Dongfeng (+99,8%) і Sany (+77,4%). Решта марок продемонстрували падіння. Найбільше воно у Foton (-56,8%). У Sitrak продажі впали на 18,5%, а у КамАЗа - на 33,1% (майже на 11 тис.).
Видання нагадало, що китайські виробники почали стрімко витісняти КамАЗ із російського ринку після початку війни в Україні: ще 2022 року на автоконцерн припадало приблизно 40% продажів нових вантажівок у країні, але тепер його частка скоротилася більш ніж удвічі. При цьому КамАЗу не допоміг вихід з російського ринку іноземних конкурентів з Європи.
За словами одного з дилерів вантажних автомобілів, комерційні замовники стали частіше вибирати "китайців", оскільки вони на 1,5-2 млн руб. дешевші. Друга причина популярності "китайців" - вони є більш легкими в управлінні копіями європейських автомобілів, на відміну від КамАЗа.
Нагадаємо:
Головний російський виробник вантажівок - КамАЗ - зіткнувся з обвальним падінням прибутку на тлі приходу на російський ринок конкурентів з Китаю.