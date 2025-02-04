У січні зросли кількість і тривалість тривог під час роботи українських ТЦ

Частка тривалості повітряних тривог протягом часу роботи ТЦ у січні 2025 року зросла порівняно з груднем 2024 року на 2,2%, до рівня 12,7%.

Про повідомляє Українська рада торговельних центрів (УРТЦ).

Водночас, як йдеться в повідомленні, цей показник є нижчим у порівнянні з січнем 2024-го (13,6%).

Зазначається, що п’ятірка регіонів з найбільшою часткою повітряних тривог під час роботи ТЦ за останній місяць в цілому не змінилась: Сумська обл. (66,2%), Донецька обл. (46,6%), Харківська обл. (36,2%), Чернігівська обл. (24,1%), Полтавська обл. (23,6%).

В середньому по Україні час вимушеного простою ТЦ через повітряні тривоги сягнув 99,7 робочих днів з початку повномасштабного вторгнення, а у січні 2025 року – 3,5 робочих днів.

Нагадаємо:

Частка тривалості повітряних тривог під час роботи торговельних центрів (ТЦ) зростає три місяці поспіль і в листопаді 2024 року сягнула 11,8%, продемонструвавши найвищий результат за останні пів року.

Європейська Бізнес Асоціація звернулася до міністра економіки та міністра внутрішніх справ із пропозицією запровадити таргетовану систему оповіщення про повітряні тривоги. Тобто, яка б охоплювала райони з реальним ризиком, а не області повністю.