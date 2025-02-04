В январе выросли количество и продолжительность тревог во время работы украинских ТЦ

Доля продолжительности воздушных тревог в течение времени работы ТЦ в январе 2025 года выросла по сравнению с декабрем 2024 года на 2,2%, до уровня 12,7%.

Об этом сообщает Украинский совет торговых центров (УСТЦ).

В то же время, как говорится в сообщении, этот показатель ниже по сравнению с январем 2024-го (13,6%).

Отмечается, что пятерка регионов с наибольшей долей воздушных тревог во время работы ТЦ за последний месяц в целом не изменилась: Сумская обл. (66,2%), Донецкая обл. (46,6%), Харьковская обл. (36,2%), Черниговская обл. (24,1%), Полтавская обл. (23,6%).

В среднем по Украине время вынужденного простоя ТЦ из-за воздушных тревог достигло 99,7 рабочих дней с начала полномасштабного вторжения, а в январе 2025 года - 3,5 рабочих дней.

Напомним:

Часть продолжительности воздушных тревог во время работы торговых центров (ТЦ) растет три месяца подряд и в ноябре 2024 года достигла 11,8%, продемонстрировав самый высокий результат за последние полгода.

Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к министру экономики и министру внутренних дел с предложением ввести таргетированную систему оповещения о воздушных тревогах. То есть, которая бы охватывала районы с реальным риском, а не области полностью.