Бізнес закликає уряд змінити систему оповіщення повітряних тривог

Європейська Бізнес Асоціація звернулася до міністра економіки та міністра внутрішніх справ із пропозицією запровадити таргетовану систему оповіщення про повітряні тривоги. Тобто, яка б охоплювала райони з реальним ризиком, а не області повністю.

Про це повідомляє пресслужба ЄБА.

Зазначається, що зупинки виробництва та роботи компаній через повітряні тривоги є серйозним викликом для бізнесу в Україні. Чинна система оповіщення про повітряні тривоги охоплює українські області повністю, що змушує підприємства та заклади припиняти діяльність за кожної тривоги у регіоні.

"Такий узагальнений підхід часто призводить до необґрунтованих зупинок роботи навіть якщо безпосередня загроза у районі розташування підприємства відсутня", – йдеться в повідомленні.

За даними компаній, простої на підприємствах можуть сягати до 50% робочого часу. Це призводить до зривів виробничих планів і підвищення операційних витрат, підриває експортні спроможності та стабільність обсягів поставок.

"Запровадження локалізованої системи оповіщення, базуючись на ризик-орієнтованому підході, дозволить обмежити сповіщення лише районами з реальним ризиком та сприятиме безперервності бізнес-процесів. Зрештою це покращить стабільну роботу підприємств, дотримання виробничих планів і зміцнить фінансову стабільність компаній", – нзазначають в ЄБА.

Тож, асоціація пропонує розглянути можливість запровадження таргетованої системи оповіщення та напрацювати рішення, яке збалансовано врахує інтереси бізнесу та безпеки суспільства.

Нагадаємо:

Частка тривалості повітряних тривог під час роботи торговельних центрів (ТЦ) зростає три місяці поспіль і в листопаді 2024 року сягнула 11,8%, продемонструвавши найвищий результат за останні пів року.