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Бізнес закликає уряд змінити систему оповіщення повітряних тривог

Віктор Волокіта — 28 січня, 11:43
Бізнес закликає уряд змінити систему оповіщення повітряних тривог
Getty Images

Європейська Бізнес Асоціація звернулася до міністра економіки та міністра внутрішніх справ із пропозицією запровадити таргетовану систему оповіщення про повітряні тривоги. Тобто, яка б охоплювала райони з реальним ризиком, а не області повністю.

Про це повідомляє пресслужба ЄБА.

Зазначається, що зупинки виробництва та роботи компаній через повітряні тривоги є серйозним викликом для бізнесу в Україні. Чинна система оповіщення про повітряні тривоги охоплює українські області повністю, що змушує підприємства та заклади припиняти діяльність за кожної тривоги у регіоні.

"Такий узагальнений підхід часто призводить до необґрунтованих зупинок роботи навіть якщо безпосередня загроза у районі розташування підприємства відсутня", – йдеться в повідомленні.

За даними компаній, простої на підприємствах можуть сягати до 50% робочого часу. Це призводить до зривів виробничих планів і підвищення операційних витрат, підриває експортні спроможності та стабільність обсягів поставок.

"Запровадження локалізованої системи оповіщення, базуючись на ризик-орієнтованому підході, дозволить обмежити сповіщення лише районами з реальним ризиком та сприятиме безперервності бізнес-процесів. Зрештою це покращить стабільну роботу підприємств, дотримання виробничих планів і зміцнить фінансову стабільність компаній", – нзазначають в ЄБА.

Тож, асоціація пропонує розглянути можливість запровадження таргетованої системи оповіщення та напрацювати рішення, яке збалансовано врахує інтереси бізнесу та безпеки суспільства.

Нагадаємо:

Частка тривалості повітряних тривог під час роботи торговельних центрів (ТЦ) зростає три місяці поспіль і в листопаді 2024 року сягнула 11,8%, продемонструвавши найвищий результат за останні пів року.

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