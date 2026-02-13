У січні українські металурги на чверть скоротили експорт напівфабрикатів

Металургійні підприємства України за підсумками січня 2026 року скоротили експорт сталевих напівфабрикатів на 25,2% порівняно з попереднім місяцем – до 121,99 тисяч тонн.

Про це повідомляє GMK Center.

Проте, порівняно з аналогічним періодом 2025 року показник зріс на 51,3%, зазначають аналітики.

Основними напрямками експорту напівфабрикатів протягом місяця були Болгарія – 56,48 тис. т (+137% р./р.; +62,7% м./м.), Туреччина – 49,22 тис. т (+139,2% р./р.; +360,7% м./м.).

Виручка від експорту за місяць скоротилася на 28,7% м./м. та зросла на 52% р./р. – до $56,02 млн.

GMK Center також зазначає, що за підсумками 2025 року металурги України скоротили експорт сталевих напівфабрикатів на 26,4% порівняно з аналогічним періодом 2024 року – до 1,39 млн т.

Виручка від експорту за 12 місяців скоротилася на 28,9% р./р. – до $659,62 млн.

Основними напрямками експорту напівфабрикатів протягом цього періоду були Болгарія – 461,34 тис. т (-22,5% р./р.), Туреччина – 216,34 тис. т (+0,3% р./р.), Польща – 291,41 тис. т і Єгипет – 99,26 тис. т (-72,1% р./р.).

У IV кварталі експорт напівфабрикатів зріс на 25,4% порівняно з аналогічним періодом 2024 року, та на 18,5% у порівнянні з попереднім кварталом – до 446,67 тис. т, а виручка від поставок – на 23,9% р./р. та 21,9% кв./кв., до $209,38 млн.

Нагадаємо:

Раніше у компанії "Метінвест" повідомили ЕП, що тривале відключення підприємств гірничо-металургійного комплексу від енергомереж призведе до серйозних наслідків, адже такі підприємства не можуть працювати на альтернативних джерелах живлення.

За 11 місяців Україна збільшила виробництво чавуну, наростила обсяги прокату, але знизила випуск сталі.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз ще на три роки продовжив призупинення дії захисних заходів щодо імпорту заліза та сталі з України.