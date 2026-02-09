У Росії скаржаться на рекордні збитки нафтових компаній від ударів по НПЗ

Російські нафтові компанії зазнали понад трильйон рублів збитків від нальотів безпілотників на нафтопереробні заводи.

Про це російському виданню "Комерсант" розповів заступник гендиректора страхового брокера Mains Євген Боровиков, передає The Moscow Times.

"За нашими оцінками, прямі збитки в нафтогазовій галузі від ударів БПЛА вже давно перевалили за 100 млрд руб., а разом із втратою прибутку та непрямими збитками — понад 1 трлн руб", — повідомив він.

За підрахунками Bloomberg, за 2025 рік Україна здійснила 120 атак на об'єкти російських нафтопереробних заводів.

Найбільше ударів припало на НПЗ — 81, морську інфраструктуру, що включає нафтогазові родовища, атакували 27 разів, а трубопроводи і танкери — 8 і 4 рази відповідно.

Рекордним за нальотами на НПЗ став серпень (14 випадків), а за загальною кількістю атак — грудень (24 випадки). В результаті за підсумками року трубопровідні поставки нафти на російські НПЗ впали до мінімуму за 15 років — 228,34 млн тонн, згідно з розрахунками Argus.

Нагадаємо:

Постачання російського "Газпрому" до Європи за підсумками 2025 року скоротилося на 44%, до 18 млрд кубометрів.