У Росії підскочили ціни на бензин вперше за пів року після нових ударів по НПЗ

Російський паливний ринок після декількох місяців затишшя знову зіткнувся з різким зростанням цін.

Про це пише The Moscow Times

За тиждень з 9 по 13 лютого в РФ середня вартість гуртових партій бензину Аі-92 збільшилася на 6,9%, до 62 431 рубля за тонну, а середнє значення для Аі-95 досягло 63 545 рублів за тонну, додавши за тиждень 5,8%. Зростання цін найбільше з липня 2025 року.

Головна причина подорожчання гуртового бензину — відновлення ударів по НПЗ, розповіли трейдери. Нещодавно потрапив під наліт українських БПЛА і зупинив випуск бензину Волгоградський НПЗ потужністю 13 млн тонн, що входить в топ найбільших в Росії. В четвер наліт дронів призвів до загоряння на Ухтинському НПЗ.

"У середу Волгоград, а потім Ухта. Клієнти відреагували — заявки посипалися", — описало ситуацію джерело Reuters.

За словами іншого співрозмовника агентства, на біржу надійшла інформація, що Волгоградський НПЗ не відпускатиме паливо до березня. Втім, точні терміни ремонту заводу залишаються неясними. Не виключено, що він може відновити відвантаження наступного тижня.

Нагадаємо:

Торік українські безпілотники не менше 81 разу атакували російські нафтопереробні заводи, в результаті чого до початку осені вони втратили, за різними оцінками, від 10% до 20% потужностей, а простої первинної переробки нафти у РФ побили історичні рекорди.

В російських регіонах від Камчатки до Центральної Росії вибухнула паливна криза з чергами на заправках, дефіцитом і відродженням радянської практики продажу бензину за талонами.

За підсумками минулого року постачання нафти на НПЗ РФ впали до 15-річного мінімуму, а збитки нафтових компаній від нальотів дронів перевалили за трильйон рублів.