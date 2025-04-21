Україна на понад третину збільшила імпорт цивільних дронів

За три місяці 2025 року в Україну імпортували 127,8 тис. цивільних безпілотних літальних апаратів загальною вартістю 371,3 млн доларів, що на 39% більше за аналогічний період 2024 року.

Про це повідомила Державна митна служба України.

За даними митниці, найбільшим постачальником цивільних дронів до України залишається Китай. У січні-березні обсяг імпорту з цієї країни склав 125,7 тис. штук, що становить 98% від загальної кількості ввезених безпілотників.

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Міністерство оборони України спрямувало третину оборонного бюджету на технологічну зброю – БпЛА, РЕБ, ракетні технології.