Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Україна на понад третину збільшила імпорт цивільних дронів

Альона Кириченко — 21 квітня, 17:30
Україна на понад третину збільшила імпорт цивільних дронів
Getty Images

За три місяці 2025 року в Україну імпортували 127,8 тис. цивільних безпілотних літальних апаратів загальною вартістю 371,3 млн доларів, що на 39% більше за аналогічний період 2024 року.

Про це повідомила Державна митна служба України.

За даними митниці, найбільшим постачальником цивільних дронів до України залишається Китай. У січні-березні обсяг імпорту з цієї країни склав 125,7 тис. штук, що становить 98% від загальної кількості ввезених безпілотників.

Нагадаємо:

Міністерство оборони України спрямувало третину оборонного бюджету на технологічну зброю – БпЛА, РЕБ, ракетні технології.

митниця дрони

дрони

Україна на понад третину збільшила імпорт цивільних дронів
Україна представила дрон-перехоплювач для боротьби з "шахедами"
Україна має підприємців, які виробляють мільйон fpv-дронів на рік – Камишін

Останні новини