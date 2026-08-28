В УЗ розповіли, скільки ще триватимуть затримки поїздів від обстрілів

На кількох рейсах Укрзалізниці пасажирів довозитимуть до кінцевої станції з пересадкою, а частина поїздів із Перемишля, Дніпра, Харкова, Києва та Львова вирушатиме із суттєвим запізненням.

Про це повідомила Укрзалізниця.

За даними компанії, жоден поїзд далекого сполучення не скасовано, а відставання від графіка поступово скорочується. Проте наслідки затяжних повітряних тривог і російських обстрілів будуть відчутними для руху ще щонайменше протягом доби.

Пересадки на останній ділянці маршруту потрібні, щоб швидше обертати вагони й локомотиви та повертати рух до графіка, пояснили в УЗ.

До ранку суботи пасажири можуть безкоштовно перебувати у платних залах очікування на вокзалах. Там можна зігрітися, випити чаю та зарядити телефон.

Нагадаємо:

Через наслідки бойових дій потяги "Укрзалізниці" мали суттєві запізнення – наприклад, потяг Харків-Хелм вранці запізнювався на 11 годин і 30 хвилин, а потяг Суми-Київ – на 17 годин і 15 хвилин.

В УЗ повідомляли, що в поїздах, які через російські атаки затримуються на понад 5 годин, разом із World Central Kitchen організують харчування для пасажирів та залізничників на одній із проміжних станцій.

Також в компанії радять подбати про запас води та перекус перед вирушенням у дорогу, адже через безпекову ситуацію подорож може тривати довше, ніж планувалося.

У зв'язку із затримками потягів, що спричинені російськими обстрілами 27 серпня "Укрзалізниця" зробила усі платні зали очікування на вокзалах до ранку п'ятниці безкоштовними.