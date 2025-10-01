У серпні українські ІТ-компанії зменшили експорт послуг

У серпні 2025 року обсяг ІТ-експорту з України склав $540 мільйонів, що на $15 млн (або 2,7%) менше, ніж у липні, коли було $555 млн.

Про це пише DOU.UA.

Торік у серпні показник українського ІТ-експорту був одним з найменших — $507 млн.

Загалом за вісім місяців 2025 року обсяг ІТ-експорту становить $4305 млн, що більше, ніж $4259 млн за аналогічний період 2024 року.

"Для порівняння: у 2023 році серпневий показник був $566 млн, а в 2022 році — $621 млн. Восьмий місяць 2021 року приніс $594 млн", – говориться у повідомленні.

У січні цього року обсяг експорту IT-послуг знизився до рівня нижче $500 млн, додає DOU.UA.

Це перший такий випадок після стабільного перевищення цієї позначки протягом усього 2024 року. Зазначимо, що після першого місяця показник не опускався нижче $535 млн.

Нагадаємо:

Від початку повномасштабної війни в Польщі відкрилися 610 українських IT-компаній. Згідно з даними Опендатабот, упродовж 5 років до повномасштабної війни у Польщі в середньому відкривалося 76 компаній у рік. А з 2022 по 2024 роки середня річна кількість зросла до 195 компаній.

У січні 2024 року на DOU з'явилося 6445 IT-вакансій – це найбільший показник від початку повномасштабного вторгнення. У порівнянні з груднем, кількість пропозицій зросла на 1861, що пов’язано із поверненням компаній до активної роботи після свят та акцією на платформі DOU. Також це на 1400 вакансій більше, ніж було у січні 2023 року.