Рекордний попит на IT-фахівців: вакансій і відгуків найбільше з початку великої війни – DOU

У січні 2024 року на DOU з'явилося 6445 IT-вакансій – це найбільший показник від початку повномасштабного вторгнення.

Про це йдеться в огляді IT-ринку праці DOU.

У порівнянні з груднем, кількість пропозицій зросла на 1861, що пов’язано із поверненням компаній до активної роботи після свят та акцією на платформі DOU. Також це на 1400 вакансій більше, ніж було у січні 2023 року.

Зазначається, що найбільше відкритих позицій зафіксували у сферах:

Marketing – 722 вакансії,

Sales – 382,

QA – 381,

Analyst – 359,

Front-end – 324.

Найбільший приріст за місяць показали Marketing (+204 вакансії), Sales (+143) та Front-end (+119). Деякі спеціалізації вже перевищили рівень до 2022 року або зрівнялися з ним. Зокрема, це Architect (48 вакансій), Design (278), Product Manager (204), SEO (72) та Support (209).

У повідомленні додають, що у сфері miltech також рекорд – 312 вакансій у січні.

Попит на спеціалістів відчутно зріс, і це відображається на активності кандидатів. Загальна кількість відгуків досягла 124 тисяч, що є рекордом. Кількість кандидатів, які відгукувались, також стала найвищою – 20,4 тисячі осіб.

Найбільш конкурентними напрямами стали: Front-end – 94,6 відгуку на вакансію, QA – 70,7 відгуку.

Компанії, які розмістили найбільше вакансій у січні:

Genesis – 127 вакансій, N-iX – 64, SKELAR – 64.

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Нагадаємо:

Україні медіанні зарплати IT-розробників зменшилися на 6%, середня зарплата становить близько 3300 дол.

У грудні середня кількість відгуків на вакансію на IT-ринку знизилася до 24,6, що є найменшим показником за останні два роки.