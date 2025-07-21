У Росії зросла кількість компаній, які планують звільнення працівників

Кількість компаній у Росії, які планують звільнення співробітників, зросла майже вдвічі з початку року. Одночасно бізнес скорочує плани щодо підвищення зарплат.

Про це пише The Moscow Times.

Згідно з доповіддю Центробанку Росії про регіональну економіку, в червні частка компаній, які планують скорочення персоналу, сягнула 11,5% порівняно з 6,9% у січні.

Найчастіше про можливі звільнення повідомляли підприємства у сферах видобутку корисних копалин, машинобудування та фармацевтики.

Серед причин – зниження попиту на продукцію. "У цих умовах окремі компанії вже скорочують персонал, вводять режим неповної зайнятості, надають позапланові відпустки", – зазначили в Центробанку.

Опитування компанії "Акціон Бухгалтерія" показало, що 16,5% підприємств планують знизити зарплати протягом року, а майже 4% – вже в найближчі місяці. У понад 40% випадків бізнеси аргументували це падінням виручки.

На тлі економічного сповільнення 34% компаній повідомили про погіршення внутрішньої ситуації. 25% з них призупинили інвестиційні проєкти, а 13% – повністю їх згорнули.

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