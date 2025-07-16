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Складна економічна ситуація: у РФ переводять підприємства на неповний робочий тиждень

Віктор Волокіта — 16 липня, 19:11
Складна економічна ситуація: у РФ переводять підприємства на неповний робочий тиждень
The Moscow Times

В Росії у Свердловській області почнуть переводити підприємства на неповний робочий тиждень через складну економічну ситуацію.

Про це пише The Moscow Times.

Низка підприємств у Свердловській області переведуть співробітників на неповний робочий день, а також скоротять штат через складне фінансове становище, повідомив директор регіонального департаменту з праці та зайнятості Дмитро Антонов на засіданні місцевого уряду.

За його словами, "зміни в економіці" змушують компанії "перерозподіляти трудові ресурси".

Нагадаємо:

Російська влада вирішила відібрати у громадянина Латвії частку в компанії "Рижский хлеб", що базується в Іванівській області, під приводом екстремістської діяльності власника, який підтримує ЗСУ.

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Складна економічна ситуація: у РФ переводять підприємства на неповний робочий тиждень
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