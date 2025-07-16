В Росії у Свердловській області почнуть переводити підприємства на неповний робочий тиждень через складну економічну ситуацію.

Про це пише The Moscow Times.

Низка підприємств у Свердловській області переведуть співробітників на неповний робочий день, а також скоротять штат через складне фінансове становище, повідомив директор регіонального департаменту з праці та зайнятості Дмитро Антонов на засіданні місцевого уряду.

За його словами, "зміни в економіці" змушують компанії "перерозподіляти трудові ресурси".

Нагадаємо:

Російська влада вирішила відібрати у громадянина Латвії частку в компанії "Рижский хлеб", що базується в Іванівській області, під приводом екстремістської діяльності власника, який підтримує ЗСУ.