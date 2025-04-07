У Росії різко скоротилося виробництво міцного алкоголю: причини

У першому кварталі 2025 року російські заводи зменшили випуск міцного алкоголю.

Про це пише The Moscow Times.

Видання зазначає, що горілки виготовили на 22,7% менше, ніж торік — 12,8 млн дал, коньяку — на 25%, до 1,4 млн дал.

Також скоротилося виробництво лікеро-горілчаних виробів на 9,2% і віскі, рому та інших напоїв міцністю понад 9% — на 23,2%.

Загалом за три місяці обсяг виготовленого алкоголю (без урахування пива, сидру та медовухи) зменшився на 26,6% — до 32,5 млн дал. Водночас тихих вин стало більше на 11,5%, а ігристих — на 15,7%.

У Росалкогольтабакконтролі заявили: "Падіння обсягів виробництва пов'язане зі зростанням ставок акцизів і мінімальних роздрібних цін".

З 1 січня акциз на етиловий спирт зріс на 15% — з 643 руб. (6,91 дол) до 740 руб. (7,96 дол). Мінімальна ціна горілки піднялася з 299 руб. (3,22 дол) до 349 руб. (3,75 дол) за 0,5 л, а коньяку — з 556 руб. (5,98 дол) до 651 руб. (7 дол) за 0,5 л.

Рівень споживання в Росії залишається високим — у 2024 році він становив 8,5 л міцного алкоголю на людину. Найбільше горілки п'ють на Далекому Сході — у Сахалінській області (11,8 л), Чукотці (11,7 л), Карелії (11,2 л) та інших регіонах Півночі. Найнижчі показники — у республіках Північного Кавказу. У Чечні, наприклад, лише 0,05 л на людину на рік.

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