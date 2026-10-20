У роботі необанку Revolut – масштабний збій

У роботі Revolut стався масштабний збій: користувачі з різних країн повідомили про збої в роботі необанку, збій зачепив мільйони користувачів.

Про це стало відомо з даних сервісу Downdetector.

Як пише EuroNews, перші повідомлення з'явилися вранці: користувачі не могли отримати доступ до своїх коштів і користуватися банківськими картками після збою в роботі системи.

За їхніми словами, картки відхилялися під час спроби оплатити покупки, а інші отримували повідомлення про помилку, намагаючись увійти в додаток і перевірити свої рахунки.

Скарги надходять з усього світу: користувачі у США, Великій Британії, Франції, Іспанії, Японії та інших країнах повідомляють про збої.

Після численних повідомлень у соціальних мережах компанія опублікувала заяву, запевнивши, що проблема вирішується, а фінансові активи не постраждали. "Усі гроші та дані наших клієнтів у безпеці", — говориться у заяві Revolut.

За даними Revolut, сервіс має понад 80 млн роздрібних клієнтів. Сервісом Revolut Business користуються понад 750 тис компаній.

Банк набув популярності завдяки безлічі переваг для тих, хто подорожує за кордон: вигідним курсам обміну валют, відсутності комісій за покупки, можливості знімати готівку в банкоматах по всьому світу без додаткових комісій.

Нагадаємо:

Раніше у роботі низки цифрових сервісів по всьому світу було зафіксовано масштабні збої – сервіси працювали з проблемами чи нестабільно.

Раніше стався збій у Facebook та Instagram.