Uklon запускається одразу в п'яти містах Узбекистану

Uklon розпочав підключення водіїв до сервісу у містах Узбекистану – Фергані, Маргілані, Коканді, Намангані та Андижані.

Про це повідомили у компанії Uklon.

Запуск відбудеться поетапно: першим етапом стане підключення водіїв, після чого сервіс відкриється для замовлення поїздок та послуг доставки.

"Ферганська долина стане першим регіоном масштабного розширення Uklon в Узбекистані за межами Ташкента. Сервіс поетапно запрацює одразу в п'яти містах регіону", – говориться у повідомленні

"Узбекистан залишається для нас стратегічним ринком, тож вихід за межі Ташкента — цілком логічний і послідовний крок. Запускаючись одразу в п'яти суміжних містах, ми закладаємо фундамент для довгострокового зростання", – зазначив CEO Uklon Сергій Гришков.

У компанії називають Ферганську долину одним із найдинамічніших регіонів країни

Це — один із найбільших густонаселених регіонів в Узбекистані. У Ферганській, Андижанській та Наманганській областях проживає майже 11 млн осіб — близько 29% населення країни.

Висока щільність населення поєднується з інтенсивним пасажирським рухом. У 2025 році автомобільним транспортом у трьох областях скористались понад 2 млрд пасажирів — це майже третина всіх автомобільних пасажирських перевезень у країні.

Першим етапом буде підключення водіїв: з 5 серпня водії можуть самостійно зареєструватися та підключитися до платформи через застосунок Uklon Driver.

Користувачам будуть доступні класи "Лайт" та "Комфорт" у Коканді й Намангані, а в Андижані, Фергані та Маргілані — "Лайт", "Комфорт" і "Швидкий пошук". Користувачів також супроводжуватиме цілодобова служба підтримки Uklon.

Uklon працює в Узбекистані з червня 2023 року. У 2025 році користувачі сервісу здійснили понад 15 млн поїздок. Команда Uklon в Узбекистані нараховує близько 90 осіб.

Uklon – продуктова сервісна IT-компанія, розробник однойменного застосунку, заснована в Києві у 2010 році. Сервіс Uklon присутній у 27 містах України та на території туристичного комплексу Буковель.

Наприкінці березня 2025 року мобільний оператор "Київстар" придбав 97% акцій українського сервісу з замовлення таксі та доставки Uklon за 155,2 млн доларів.

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