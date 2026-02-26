"Зроблено в Україні": уряд підбив підсумки за два роки дії програм

За два роки з моменту старту політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні" бізнес залучив 198 мільярдів гривень доступних кредитів, а 20 тисяч українців стали підприємцями завдяки мікрогрантам.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Два роки тому Президент Володимир Зеленський оголосив старт політики розвитку українських виробників Зроблено в Україні. Її мета незмінна — посилити власне виробництво, щоб Україна мала економічну спроможність протистояти Росії", – написала вона у Телеграм.

За її даними, 90 тисяч підприємців скористалися програмами підтримки. Щороку на "Зроблено в Україні" Уряд спрямовує приблизно 35 млрд грн.

"Ці кошти повертаються в економіку: через податки, робочі місця та додану вартість, створену всередині країни. Так, внесок політики у зростання ВВП зріс із 0,64 відсоткових пункта у 2024 році до 0,95 у 2025 році", – зазначила Свириденко.

"Саме тому ми продовжуємо тримати фокус на переробній промисловості — від агропереробки до високотехнологічних виробництв. Бо додана вартість має створюватися в Україні — саме це формує економічну силу держави", – зазначила вона.

"Зроблено в Україні" об'єднує 15 програм: кредити 5-7-9%, локалізацію в публічних закупівлях, гранти на власну справу та обладнання, компенсацію вартості української техніки, розвиток індустріальних парків, інструменти експортно-кредитного агентства та інші.

Свириденко також оголосила старт прийому заявок за програмами компенсацій 25% на українську агротехніку та 15% на колісну техніку, ліфти та енергообладнання, засоби виробництва.

Також невдовзі відновиться прийом заявок на гранти для переробних підприємств та гранти на відновлення.

За два роки бізнес залучив 198 млрд грн доступних кредитів, а 20 тисяч українців стали підприємцями завдяки мікрогрантам, розповіла Свириденко.

За цей індустріальних парках збудовано або будується 37 заводів, також держава підтримала несировинний експорт на 22,9 млрд грн.

Нагадаємо:

Раніше уряд розподілив понад 5,6 мільярда гривень на підтримку українських підприємців, які продовжують працювати в умовах повномасштабного вторгнення.

З 1 січня 2026 року в межах політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні" набули чинності зміни за п'ятьма напрямками.

За розрахунками Міністерства економіки, у 2025 році програма "Зроблено в Україні" забезпечила 0,95 відсоткових пункта зростання ВВП.