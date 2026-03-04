В Україні обсяг ринку землі сягнув мільйона гектарів: яка вартість

Загальний обсяг угод на ринку землі сільськогосподарського призначення перетнув позначку в один мільйон гектарів.

Про це повідомляє Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру.

Йдеться, що з моменту фактичного скасування мораторію на продаж сільськогосподарської землі 1 липня 2021 року та станом на 3 березня 2026 року було укладено 334 803 угоди купівлі-продажу земельних ділянок загальною площею 1,001 млн гектарів.

За даними Держгеокадастру, середня ціна одного гектара за цей період зросла на 96% в гривневому еквіваленті і на початок 2026 року склала 64 631 гривню або 1 501 USD.

Найбільша кількість угод за весь період функціонування ринку землі в Україні зафіксована в Сумській (32 396), Полтавській (31 478) та Вінницькій (27 970) областях.

Натомість найнижча активність зафіксована у Волинській області, де було укладено 1 307 угод, Рівненській (1 352) та Запорізькій (2 479) областях, йдеться в аналітиці.

Держгеокадастр очікує в 2026 році збереження позитивної динаміки всіх основних параметрів ринку земель сільськогосподарського призначення, зокрема середньої ціни одного гектара та кількості угод, як на національному рівні, так і в розрізі окремих регіонів.

Нагадаємо:

Ринок сільськогосподарських земель України у 2025 році змінився. На початковому етапі відкриття ринку ключовим чинником був обсяг земельного банку, тепер – якість та розташування ділянок.